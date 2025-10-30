Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bilfinger SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 96,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Bilfinger SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 96,50 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,90 EUR aus. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 96,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,90 EUR. Bisher wurden heute 1.100 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 8,19 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,91 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

