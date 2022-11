BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag stark gefragt

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 157,60 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 158,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.072 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 332,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 41,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 216,57 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 33,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech will ab 2024 in Ruanda Impfstoffe herstellen - BioNTech-Aktie gewinnt

Pfizer-, BioNTech- und Moderna-Aktien verlieren: EMA gibt Weg frei für Corona-Impfstoffe für Babys

BioNTech-Aktie tiefrot: Europäische Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen zu EU-Impfstoff-Käufen auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com