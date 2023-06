BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Nachmittag ins Minus

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 108,19 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,25 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 108,69 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 68.606 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 188,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,68 Prozent. Bei 100,81 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 7,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,43 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 14,24 EUR je Aktie vermeldet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Am 05.08.2024 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

