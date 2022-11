BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 159,20 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,45 EUR nach. Bei 158,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 53.785 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 43,04 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 213,29 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,80 Prozent zurück. Hier wurden 3.461,20 EUR gegenüber 5.308,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

