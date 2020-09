BioNTech SE (spons ADRs)-Aktie aktuell: BioNTech SE (spons ADRs) zieht an

Aktien in diesem Artikel BioNTech 53,34 EUR

Die BioNTech SE (spons ADRs)-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 53,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech SE (spons ADRs)-Aktie bei 53,95 EUR. Mit einem Wert von 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 9.402 BioNTech SE (spons ADRs)-Aktien.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem BioNTech SE (spons ADRs)-Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Aktie aus.

Die BioNTech SE (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech SE (spons. ADRs) ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech SE (spons. ADRs) sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

