BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 94,84 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 94,84 USD. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 95,47 USD zu. Bei 95,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 18.938 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 131,67 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2025 erfolgen. Am 10.08.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -5,525 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

