BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag nahezu unbewegt

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 14.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 130,00 EUR an der Tafel. Bei 132,10 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,55 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.608 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 395,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 16,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 258,86 USD.

Am 09.05.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.374,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 07.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 20,50 EUR fest.

