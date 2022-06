BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 131,65 EUR. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 132,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,00 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 60.211 Aktien.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,67 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.374,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,40 EUR umgesetzt.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 20,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

