BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 123,25 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 123,25 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 120,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 192.276 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 125,40 USD. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 1,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,40 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,55 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -2,272 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

