BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Nachmittag

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 116,72 USD nach.

Um 15:43 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,72 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,72 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.473 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 34,42 Prozent sinken.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 129,20 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,66 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 138,55 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,09 Prozent verringert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2024 wird am 04.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -2,506 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

