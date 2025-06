BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 104,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 104,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 105,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 15.911 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 20,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 37,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 192,39 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 203,61 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,845 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

BioNTech-Aktie mit Rally: Deutsche Bank bewertet CureVac-Übernahme als Rettungsanker für den Tübinger mRNA-Spezialisten

BioNTechs CureVac-Übernahme: Strategischer Schachzug mit Auswirkungen auf Biotech-Wettbewerb