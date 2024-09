BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 113,33 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 113,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 113,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.722 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 48,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,20 USD.

Am 05.08.2024 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 138,55 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,308 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

