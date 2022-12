BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag freundlich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 169,60 EUR. Bei 169,90 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 169,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.149 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 235,90 EUR erreichte der Titel am 23.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 07.11.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.461,20 EUR – eine Minderung von 43,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.087,30 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.03.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

