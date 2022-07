BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag billiger

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 25.07.2022 16:08:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 157,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 155,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,45 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.053 Stück gehandelt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 41,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 09.05.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.374,60 EUR gegenüber 2.048,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 07.08.2023 werfen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 35,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com