BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) behauptet sich am Mittag

Bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 148,60 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 149,05 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 147,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,40 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.760 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2021 bei 332,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 33,51 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,86 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 10,77 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.308,50 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech- und Pfizer-Aktie letztlich dennoch schwach: EMA prüft Omikron-Impfstoff von BioNTech

Dermapharm-Aktie dennoch unter Druck: Dermapharm steigert Umsatz und Ergebnis

BioNTech- und Pfizer-Aktien uneinheitlich: BioNTech und Pfizer beantragen in den USA Notfallzulassung für Omikron-Impfstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com