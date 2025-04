BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag mit Kursplus

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 107,01 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 107,01 USD zu. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 108,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.925 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 18,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 131,67 USD angegeben.

Am 10.03.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 1,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025 vorlegen. Am 11.05.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -5,287 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Summit Therapeutics-Nachrichten lassen BioNTech-Aktie trotz erfreulicher Daten abrauschen

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?