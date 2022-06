BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.06.2022 12:22:00 Uhr bei 135,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 136,80 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.411 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.374,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 2.048,40 EUR umgesetzt.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 20,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

