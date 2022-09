BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Vormittag ab

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 137,05 EUR nach. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 137,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 780 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.11.2021 auf bis zu 332,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,77 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.200,00 EUR, gegenüber 5.308,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,72 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

