BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 97,00 EUR zu.

Um 11:36 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 97,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,12 EUR. Bisher wurden heute 7.129 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 178,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 83,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 EUR – das entspricht einem Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

