Birchtree Investments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Birchtree Investments hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birchtree Investments 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
