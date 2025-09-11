Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Birkenstock

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 46,87 USD abwärts.

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 46,87 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 46,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,72 USD. Zuletzt wurden via New York 20.275 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,99 USD am 10.04.2025. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 12,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Birkenstock-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

