Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,59 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 41,59 USD. In der Spitze gewann die Birkenstock-Aktie bis auf 42,06 USD. Bei 41,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 27.667 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,66 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,17 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,22 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.
Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 720,34 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.
