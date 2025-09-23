Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Birkenstock gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,58 USD ab.

Das Papier von Birkenstock befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 45,58 USD ab. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 45,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 27.290 Birkenstock-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. 37,47 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 40,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 10,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Am 14.08.2025 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 720,34 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Birkenstock-Aktie trotz starken Zahlen tiefer: Birkenstock übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen