Blueventure Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blueventure Group hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Blueventure Group hat ein EPS von 0,03 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 145,1 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,0 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Blueventure Group ein EPS von 0,120 THB je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Blueventure Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 600,71 Millionen THB im Vergleich zu 525,71 Millionen THB im Vorjahr.

