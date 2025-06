BMW-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Meldepflicht nachgekommen

Die BMW-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 02.06.2025 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 30.05.2025 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.780 Aktien zum Preis von jeweils 78,60 EUR den Besitzer. Im Endeffekt sprang die BMW-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die BMW-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,50 Prozent bei 76,68 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.466 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 44,16 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 560.571.776 Aktien im Streubesitz.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 30.05.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Die Führungskraft kaufte damals 2.780 BMW-Aktien zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net