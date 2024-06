BMW-Aktie: Insider passt Depot an

Aktien wechseln den Besitzer

Directors' Dealings: So reagierte die BMW-Aktie.

Am 31.05.2024 wurde bei BMW ein Insidertrade durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 03.06.2024. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan griff am 31.05.2024 bei BMW-Aktien zu. 9.877 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 92,74 EUR gekauft. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 55,34 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 571.791.680 Anteilsscheine.

Redaktion finanzen.net