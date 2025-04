BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 73,84 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 73,84 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 75,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 74,40 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 762.803 Stück gehandelt.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 56,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 13,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 14.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 3,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

