BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 78,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 78,88 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 78,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.884 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,64 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,75 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.03.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,73 EUR je Aktie.

