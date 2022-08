BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 02.08.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 80,77 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,98 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,43 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 617.746 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 19,52 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.142,00 EUR – ein Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 29.482,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 15,80 EUR je Aktie belaufen.

