BMW Aktie News: BMW am Nachmittag verlustreich

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 83,34 EUR ab.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 83,34 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 82,64 EUR ein. Mit einem Wert von 84,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310.744 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. 38,41 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 77,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,25 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester