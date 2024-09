BMW Aktie News: BMW am Vormittag schwächer

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 83,38 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 83,38 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 83,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.195 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,34 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 6,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,25 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,59 EUR je BMW-Aktie belaufen.

