BMW Aktie News: BMW steigt am Vormittag

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 93,86 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 93,86 EUR zu. Bei 94,00 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 93,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.449 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 22,90 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach unten.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,25 EUR je BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 36,61 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mercedes-Aktie wechselhaft: Mercedes-Benz mit deutlichen Fortschritten bei Wandel zur E-Mobilität

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste