BMW Aktie News: BMW steigt am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 89,00 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 89,00 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 89,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.076 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,65 EUR.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,33 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

