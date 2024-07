BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 88,32 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,32 EUR. Bei 88,76 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.186 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 23,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2024 bei 86,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 2,02 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,65 EUR.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,67 EUR fest.

