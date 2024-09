BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 82,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 82,36 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,20 EUR nach. Bei 82,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.681 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 28,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 5,32 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,25 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 36,94 Mrd. EUR, gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,74 Prozent präsentiert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen