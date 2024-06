BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 92,66 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 92,66 EUR nach. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,64 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.006 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,67 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Abschläge von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,72 EUR je Aktie belaufen.

