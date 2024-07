BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 88,24 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 88,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 87,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.100 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,72 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,93 Prozent.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,65 EUR je BMW-Aktie an.

BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,59 EUR je BMW-Aktie belaufen.

