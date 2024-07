BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 88,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 88,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 88,52 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 87,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.944 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 30,55 Prozent wieder erreichen. Bei 86,54 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,65 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,66 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

BMW-Aktie im Plus: BMW verzeichnet US-Wachstum - Elektroautos als Treiber

Chinesischer Automarkt im Juni weiter unter Druck