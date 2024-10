BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 77,36 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 77,36 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 77,48 EUR zu. Bei 76,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 155.335 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 49,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,35 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,00 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 87,70 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 13,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

