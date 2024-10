BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 78,04 EUR.

Das Papier von BMW legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 78,04 EUR. Bei 78,44 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 333.330 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,70 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 13,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Aufwärtsbewertung: Barclays Capital setzt BMW-Aktie auf Equal Weight

Aktien von Mercedes, BMW und Co. in Rot: Barclays ändert Votum für Automobilsektor nach Branchenanalyse

Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag