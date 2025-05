BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 75,28 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 75,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,16 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 213.755 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,65 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 39,01 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,32 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,42 Mrd. EUR, gegenüber 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,25 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

