BMW Aktie News: BMW am Mittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,76 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 91,76 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 91,74 EUR ein. Bei 92,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 205.607 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 25,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,25 EUR aus.

Am 08.05.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

