BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,42 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 80,42 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,24 EUR. Bisher wurden heute 38.977 BMW-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 77,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,80 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 109,55 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,57 EUR je Aktie aus.

