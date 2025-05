So entwickelt sich BMW

BMW Aktie News: BMW am Mittag gefragt

07.05.25 12:04 Uhr

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 76,04 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 76,04 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 78,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 701.528 BMW-Aktien den Besitzer. Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 104,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 37,62 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,32 EUR. Am 14.03.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW. Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Ausblick: BMW legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Tesla im Abseits: E-Autos florieren durch Rabatte und Steuervorteile - Tesla-Aktie sinkt DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren gekostet

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com