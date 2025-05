BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 76,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 76,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 76,86 EUR. Bei 76,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99.273 BMW-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,70 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,32 EUR.

Am 14.03.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 3,77 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte BMW die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

