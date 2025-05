BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 78,48 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 78,48 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,96 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 269.765 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 19,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 3,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

