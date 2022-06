BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die BMW-Aktie musste um 07.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 83,04 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 82,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.799 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 17,31 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,14 EUR aus.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 15,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.142,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 26.778,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2022 gerechnet. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,80 EUR fest.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie schlussendlich dennoch im Plus: BMW-Büros in München und Steyr wegen Motorbränden in Südkorea durchsucht

BMW-Aktie profitiert: BMW beginnt mit Bauarbeiten für ungarische Fabrik

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co.: China will Autoindustrie ankurbeln

