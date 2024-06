BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 91,16 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 91,16 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 90,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 329.857 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,78 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie.

Am 08.05.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Am 31.07.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

BMW-Aktie im Minus: BMW startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag