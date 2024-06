BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 91,40 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 91,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 91,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.777 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,03 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,78 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,25 EUR an.

BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,85 Mrd. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

BMW-Aktie im Minus: BMW startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Mai 2024: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf