BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag südwärts

Mercedes-Benz-Aktie, BMW-Aktie und Co. in Grün: Autowerte profitieren von nachlassenden US-Zollsorgen

Dezember 2024: So schätzen Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein

VW managers to take combined 300 million euro pay cut: report

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen

Heute im Fokus

Aktien von Moderna, CureVac, Novavax und Co. springen an: Impf-Titel gesucht nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA. UBS hebt Novo Nordisk auf 'Buy'. Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Trumps Forderung beflügelt Rüstungsaktien. Shell rechnet mit hoher Cashflow-Belastung. TeamViewer übertrifft Umsatzziel. BBVA emittiert Milliardenwert an wandelbaren Kapitalinstrumenten. QIAGEN schließt Partnerschaft mit Genomics England ab.